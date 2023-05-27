تجاوزات داخل حرم جامعة المنصورة.. طالب يضرب زميله بمطواة بسبب قلم جاف.. أحضان وبوكيه ورد أمام كلية الآداب.. وأخرهم 3 طعنات لـ"محمود" بعد خلاف على جروب الدفعة

تجاوزات بين الحين والآخر تشهدها جامعة المنصورة، بطلها الطلاب، تطل علينا تلك التجاوزات بين عشية وضحاها، أخرها اليوم السبت، عندما أقدم أحد الطلاب علي طعن زميله 3 طعنات بسلاح أبيض، داخل الحرم الجامعي، لتترك سؤالين حائرين في ذهن كل شخص دون رد! أولهما كيف دخلت تلك الأسلحة البيضاء داخل الحرم الجامعي ومن المسئول؟ وثانيهما ماذا ترك طلاب الجامعة للخارجين علي القانون؟.. من أجل ذلك حرصت "البوابة نيوز" على أن تدق ناقوس الخطر وتبرز التجاوزات التي وقعت بجامعة المنصورة.

طالب يطعن زميله 3 طعنات

أصيب طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة، بـ3 طعنات على يد زميله، بعدما طعنه بمطواة داخل الحرم الجامعي؛ للخلاف بينهما على إدارة جروب خاص على "فيسبوك".

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأمن الإداري لجامعة المنصورة، بضبط طالب بكلية الآداب بعدما قام بالاعتداء على زميله بمطواة داخل الحرم الجامعي، وتم تحويل الطالب المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة طالب يدعى «محمود م.» 19 عاما، طالب بكلية الآداب قسم المساحة بجامعة المنصورة، وتبين إصابته بـ3 طعنات نافذة، وبسؤاله اتهم زميله بالتعدي عليه بمطواة كانت بحوزته للخلاف بينهما على جروب خاص بالدفعة.

بسبب قلم جاف.. طالب يعتدى على زميله بمطواة

اعتدى طالب بكلية التربية بجامعة المنصورة على زميله مستخدما آلة حادة "مطواة" محاولا ذبحه، في 2 نوفمبر 2021، وذلك بعد ترصد المتهم لزميله داخل الحرم الجامعي وانتظاره بساحة كلية التربية نتيجة خلافات مما استدعى تدخل أفراد الأمن الإداري، وتحرير مذكرة بالواقعة، وإنقاذ المصاب بمستشفى الطلبة الجامعي، وتحرير محضر بقسم شرطة أول المنصورة.

وقال محمد أبوخليل، المجني عليه الطالب بكلية التربية بجامعة المنصورة: "كنت فى الكلية يوم 10 أكتوبر الماضي وبيني وبين المتهم "م.ج.ع" خلاف سابق بسبب "قلم جاف" لكن كانت مشادة عادية إلا أن يوم الحادث فوجئت بالمتهم بيجري جهتي شاهرا مطواة وحاول ذبحي لولا تدخل عدد من الطلاب الذين أنقذوني"، وتابع المجني عليه: "حررت مذكرة بالواقعة فى إدارة الحرم الجامعي، وجرى تحويلي إلى قسم شرطة أول المنصورة ببلاغ يحمل رقم 16204/2021، إداري قسم شرطة أول المنصورة وجرى تحويلي للمستشفى لعمل تقرير طبي والذي أثبت وجود جرح قطعي سطحي بالجهة اليسرى من الرقبة بطول 5 سم، وعمل جراحة بغرز تجميلية".

مشاجرة بالشوم والعصا بين الطلاب

في وقت سابق، شهدت جامعة المنصورة مشاجرة بالشوم والعصا داخل الحرم الجامعى، وتداول عدد من نشطاء "فيسبوك"، مقطع فيديو لمشاجرة تم تصويره بين عدد من طلاب الجامعة الذين استخدموا فيها الشوم والعصا الخشبية، واستنكر عدد من مستخدمى موقع "فيسبوك" عدم وجود أمن لوقف المشاجرة التى استمرت نصف ساعة، وتجددت مرة أخرى، حسبما أوضح مقطع الفيديو المتداول.

أحضان وبوكيه ورد داخل حرم الجامعة

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في 2 يناير 2019، مقطع فيديو يظهر طالبًا يحضن زميلته داخل حرم جامعة المنصورة، بعد أن قدّم لها باقة ورد أمام زملائهما بجوار كلية الآداب، وأعلنت الجامعة فتح تحقيق فيما جري تداوله، وبسؤال بطلي الفيديو قال الطالب إنه كان يحتفل بعيد ميلاد صديقته، وأنه المقطع فهم بشكل خاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قالت الطالبة إنها كانت تحتفل بعيد ميلادها ليس أكثر، وأوضحت التحقيقات أن بطلي الفيديو هما الطالب بكلية الحقوق "م. ر. أ."، بالفرقة الأولى، والطالبة "إ. م. ع." غير مقيدة بجامعة المنصورة، وأنها طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

قال بيان الجامعة، إنه جرى استدعاء الطالب وبسؤاله أقرّ بأن ما فعله مجرد احتفال لصديقته بمناسبة عيد ميلادها، مشيرًا إلى أن الموقف تم تداوله بصورة خاطئة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبسؤال الطالبة عن كيفية دخولها الحرم الجامعي أكدت أنها تمكنت من الدخول عن طريق إحدى زميلاتها للاحتفال بعيد ميلادها.

أعلن الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق أنه جرى تحويل الطالب صاحب واقعة الفيديو إلى مجلس تأديب لخروجه عن القيم والعادات الجامعية، مضيفا أنه سيتم إعداد مذكرة خاصة بالطالبة إلى جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وأشار عميد الكلية إلى أن هناك إجراءات رادعة تتخذ من قبل إدارة الجامعة تجاه المخالفين، وأن هذا الفيديو لا يليق أن يكون داخل صرح تعليمي كبير مثل جامعة المنصورة.

مقتل طالبة خارج الحرم الجامعي على يد زميلها بآداب المنصورة

في 20 يونيو 2022، تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مباحث أول المنصورة يفيد بمقتل طالبة خارج الحرم الجامعي على يد زميلها بآداب المنصورة أمام بوابة تشكي بجامعة المنصورة.

البداية عندما اقدم الطالب محمد عادل بطعن زميلته بالجامعة نيرة أشرف، بالسكين عدة طعنات أمام بوابة توشكي بالمنصورة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث المديرية بورود بلاغ من قسم أول المنصورة، وتببن أن الطالب قام بطعن زميلته عدة طعنات بسكين.