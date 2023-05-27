الدوري الإسباني.. رودريجو يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على إشبيلية بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البرازيلي رودريجو جوس، هجوم الريال، في ظل غياب العديد من اللاعبين للإصابة، وعلى رأسهم المخضرم الفرنسي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وقرر أنشيلوتي، الدفع بلاعبي خط الوسط لتعويض غيابات الخط الهجومي، حيث يشارك الخماسي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، توني كروس، لوكا مودريتش، وفيديريكو فالفيردي دفعة واحدة.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – توني كروس

خط الهجوم: لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز العاشر وفي رصيده 49 نقطة.