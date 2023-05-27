غدا.. "صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة حول مشكلات الغزل والنسيج

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بشأن صناعة الغزل والنسيج.

وتقدم النائب محمد عبد العزيز بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية بشأن (عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج)، حيث يعاني العاملين في صناعة الغزل والنسيج من مشكلات متعددة ولذلك لابد من العمل على تشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.



وجاء نص طلب الإحاطة كالآتي:

"المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد

عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد سمير وزير الصناع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، في شأن ( عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج)

يعاني العاملين في مجال صناعة الغزل والنسيج من مجموعة مشكلات تؤدي إلى تدهور هذه الصناعة الهامة والتي كانت مصر تاريخيا دولة رائدة في هذا المجال، حيث يفاجئ العاملون في هذه الصناعة بدخول كميات من مخرجات هذه الصناعة (مستوردة) دون دفع الرسوم أو الجمارك المقررة قانونا مما يهدد المنتج المحلي كما يعاني هذا القطاع من صعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

ولذلك اتقدم بطلب الإحاطة هذا و أرجو من سيادتكم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أسرع وقت نظرا لأهمية الموضوع".