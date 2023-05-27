الدوري الإيطالي.. تشكيل مباراة روما وفيورنتينا

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيورنتينا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل روما، اليوم السبت، ضيفًا على فيورنتينا بملعب أرتيميو فرانكي، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أندريا بيلوتي، هجوم الذئاب أمام الفيولا، كما يتواجد ستيفان شعراوي في التشكيل الأساسي، على أن يجلس الدولي الإنجليزي تامي أبراهام على مقاعد البدلاء.

وقرر مورينيو، الدفع بالبدلاء في مباراة اليوم، تحضيرًا لمواجهة إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل.

تشكيل روما

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: بوف - سمولينج - يورينتي

خط الوسط: زاليفسكي - ميسوري - تاهيروفيتش - فينالدوم

وفي الهجوم: سولياكن - بيلوتي - ستيفان شعراوي.

كما أعلن فينشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنتينا، التشكيل الأساسي لمواجهة روما، حيث يجلس الدولي المغربي سفيان أمرابط على دكة بدلاء الفريق.

ويستعد الفيولا، لخوض نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام وست هام الإنجليزي، يوم الأحد 4 يونيو المقبل.

تشكيل فيورنتينا

حراسة المرمى: سيروفوليني

خط الدفاع: فينوتي - مارتينيز - إيجور - بيراجي

خط الوسط: باراك - ماندراجورا - دونكان

وفي الهجوم: إيكوني - يوفيتش - سابونارا.

ويحتل روما، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فيورنتينا في المركز الحادس عشر وفي رصيده 50 نقطة.