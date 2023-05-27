أول تعليق من القارئ ممدوح عامر على فيديو رقص وغناء «دارت الأيام»

أكد الشيخ ممدوح عامر، قارئ القرآن، أن الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» كان في حفل زفاف شقيقه الأصغر بمسقط رأسي بقرية الحلوجة التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وقال عامر، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إن هناك حالة من التربص الشديد له من بعض الأيادي الخفية التى نشرت مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا: كنت موجودا بين أفراد عائلتي، والفرحة كانت ترسم وجوه الجميع، وكنت أتصرف بعفوية في فرح شقيقي الأصغر نظرًا لفرحتي الشديدة بزفافه؛ حيث توفي والدي منذ أكثر من عام ونصف وتركه لي، ووصَّاني عليه.

وأكد عامر: أنا كنت سعيد بزفاف شقيقي وتحقيق أمنية والدي قبل وفاته، التي لا توصف ولا يعادلها أي شيء على وجه الأرض، مضيفًا: أن الفرح كان يوجد به منشدون وعلى رأسهم الشيخ محمد السوهاجي المنشد الدينى، وقام بمشاركته فى الإنشاد والمدح فى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، متسائلا: لماذا لم يتم تداول هذه المقاطع؟! ولكن لا أملك إلا أن أقول: حسبى الله ونعم الوكيل في كل من تصيد لي هذه القصة.

وأكد عامر، أنه إن كان قد أخطأ من وجهة نظر مستمعيه الذين يرسمون له صورة فى ذهنهم فأنا مستعد للاعتذار لهم، أما من نشروا هذا الفيديو دون غيره من الفيديوهات أثناء زفاف شقيقي أقول لهم: إن الله عليم بما فى الصدور وحسبى الله ونعم الوكيل.

وكان الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، كشف عن أن النقابة تفحص حاليًا الفيديو المتداول للقارئ الشيخ ممدوح عامر يؤدي أغنية لأم كلثوم، للتحقق منه ومعرفة مُلابَساته، وإثبات ما إذا كان حقيقيا أم لا؛ لاتخاذ قرار بشأنه على الفور.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر، يؤدي مقطع من أغنية «ودارت الأيام» لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.