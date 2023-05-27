"مفوض شؤون اللاجئين" يبحث خلال زيارته لمصر احتياجات النازحين السودانيين

ذكرت المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن زيارة مفوضها فيليبو جراندي إلى جمهورية مصر العربية تهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات الأشخاص النازحين قسرا جراء الصراع القائم في السودان والذين عبروا إلى مصر باحثين عن الأمان، ولحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم السبت أن جراندي سيلتقي - خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء آخرين، فضلا عن اللاجئين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر.

وأضافت أن زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمصر تستغرق ثلاثة أيام من 27 إلى 29 مايو الجاري، وسيسافر خلالها إلى منطقة قسطل الحدودية.