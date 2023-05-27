كلب يحصل على دبلومة فخرية ويشارك في حفل تخرج

سلطت الأضواء على الكلب جاستن على خشبة المسرح في حفل تخرج بجامعة سيتون هول في نيوجيرسي بمناسبة حصوله على دبلومة .

عبر المشاهدون عن فرحتهم بالتقاطهم لفيديو لحظة تسلم الكلب للشهادة، والذي شاركته الجامعة في الأصل على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر جاستن وهو يتسلم شهادته.

ويقدم جوزيف إي ناير من جامعة سيتون هول، جريس مارياني وكلبها المساعد جاستن، مع شهاداتهما.

وصاح الجمهور بصوت عالي عندما قبل جاستن الوثيقة الملفوفة، احتفالا بتفانيه ليس فقط في مساعدة مارياني ولكن بحضور جميع فصولها الدراسية خلال فترة وجودها في الجامعة.

تخرجت مارياني بدرجة بكالوريوس العلوم في التربية. وقالت الجامعة لشبكة سي بي سي نيوز إن هدفها هو التدريس في التعليم الابتدائي والخاص.

وكان جاستن إلى جانبها منذ أن استقبلته من خلال منظمة Canine Companion.

ومع وجود جاستن إلى جانبها، تعتزم مارياني التدريس في مدارس الاحتياجات الخاصة والمدارس الابتدائية، .

واستحوذت علاقة الكلب وصاحبته على اهتمام أي شخص شاهد الفيديو على الإنترنت. وعلق أحد المستخدمين "كان من الرائع أن أكون في نفس الفصل التدريبي في Canine Companions. يا لها من لحظة رائعة".

وأفاد آخر "يجب أن يكون هذا أجمل شيء رأيته في حياتي. لقد ابتهجت مع الجميع. يستحق التصفيق. تهانينا، جريس وجوستين".