إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بإصابات وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها حتى انقلبت وسقط ركابها على الأسفلت مما تسبب في إصابتهم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة إطسا، ووجود عدد من المصابين.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ ، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود طه (17 سنة)، وأحمد سيد علي (28 سنة)، وأحمد حافظ (19 سنة)، ومحمد حسن (18 سنة)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصابته.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.