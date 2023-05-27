إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢٦ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الصرف والموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وذلك خلال أولى حملات المرحلة الثانية من الموجة ٢١ والتى إنطلقت اليوم وتستمر حتى ١٦ يونيو المقبل .

وفى هذا السياق، اشارت " المحافظ " إلى أنه تم إعداد خطة قبيل بدء تلك المرحلة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،لتحقيق مستهدفات الموجة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ،وفقًا لجدول زمني محدد .

وأضافت " الدكتورة منال عوض " أنه يتم متابعة الموقف بشكل دورى لازالة اى معوقات قد تواجه أعمال الحملات ، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية على الاراضى المستردة ومنع اى حالة تعدى عليها مجددًا وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدة أن المحافظة تتابع عن كثب كافة الجهود المبذولة فى هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة واستعداد حق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٧٢٢ محضرا تجاه المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري.

حيث تم تحرير ٩٤ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير ٦٢٨ محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص وأيضًا نقص وزن اسطوانات الغاز .