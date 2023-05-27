المؤتمر: السيسي يسعى لإنهاء الأزمة السودانية دون تدخل خارجي

قال اللواءرضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عبر الـ«فيديو كونفرانس» التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، تؤكد سعي مصر الدائم لإنهاء الأزمة السودانية والجلوس علي طاولة المفاوضات لحلها دون تدخل أطراف خارجية، لافتا إلى أن تصاعد أحداث العنف بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع أمر شديد الخطورة على أمن وسلامة المنطقة خلال الفترة القادمة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القمة تستهدف وضع خطة ورؤية لكيفية التوصل لحل للأوضاع في السودان فيما يتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية أو فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، لافتا إلي أن مصر من أوائل الدول التي سعت منذ اللحظة الأولى للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية المتنازعة لحل الأزمة ووقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب الشقيق.

وأوضح أن مصر تتحرك باحترافية ودبلوماسية لحفظ أمن شعبها والعمل من أجل استقرار المنطقة وهناك جهود غير مسبوقة تقوم بها مصر في إطار كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق الاستقرار والتأكيد علي أن الحوار بين الاطراف المتنازعة هو احد الحلول التي تساعد علي تهدئه الاوضاع في الدولة السودانية الشقيقة.



وتابع فرحات أن القيادة المصرية الحكيمة حريصة كل الحرص على دعم الحلول الدبلوماسية، وتغليب لغة الحوار والجلوس على مائدة التفاوض لحل الأزمة بين الأشقاء في الدولة السودانية ورفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على الموقف المصري الثابت والمتوازن، والتشديد على سيادة كل دولة وحريتها في اختيار طريقة إدارة شئونها الداخلية دون وصايا خارجية حفاظا على استقرار الشعوب، مع الاستعداد المصري التام للمساهمة في حل الأزمة والوساطة لتهدئة الأوضاع في السودان.