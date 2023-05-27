اقتصادية النواب: «الأبنية التعليمية» وضعت روشتة علاج الكثافة الطلابية ويجب زيادة موازنتها



طالب النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بزيادة موازنة هيئة الابنية التعليمية ، خلال موازنة العام المالي الجديد ، وذلك لتحقيق توجيهات القيادة السياسية بالقضاء علي الكثافة داخل الفصول لتحقيق اهداف الجمهورية الجديدة .



وشدد عبدالحميد علي تأييده الكامل لمطالب اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، التي نادي بها في جلسة الحوار الوطني بضرورة قيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة ورفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بالجهود الكبيرة والطفرة التي حققها اللواء يسري الديب في هيئة الابنية ، حيث تضم الهيئة عدد كبير من الكفاءات منهم المهندس سعد محمد سعد بادارة الملكية والمهندس احمد مرسي مدير ابنية الشرقية ، والمهندس محمد الشبراوي واستطاعت هيئة الابنية خلال الفترة الماضية بناء ما يقرب من 116 ألف فصل.

وأشار الي ان ما حققته هيئة الابنية في ظل الزيادة السكانية ، انجاز غير مسبوق لافتا الي ان رئيس هيئة الابنية وضع روشتة العلاج امام جلسة الحوار الوطني والتي من خلالها سيتم القضاء علي الكثافة السكانية خلال ٥ سنوات .

يذكر ان اللواء يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمة قال خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبًا بتخصيص عددا من الأراضي لصالح الهيئة، وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

وتابع : عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية، أنا دخلت الهيئة كنا 2 مليار دلوقتي ميزانيتنا 13 مليار وبردو مش ملاحقين لإن الزيادة السكانية بتطاردنا، والحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارسة بكثافة فصول معينة بتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس