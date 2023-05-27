عودة شمس البارودي للشاشة.. تعرف على التفاصيل

فجر الفنان عمر حسن يوسف مفاجأة كبرى حول عودة والدته النجمة المعتزلة شمس البارودي إلى الشاشة مرة أخرى.

وكشف عمر ، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، أنه حاليًا بصدد الإعداد لفيلم وثائقي يتناول سيرة حياة والده النجم حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، مؤكدًا أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

وأكد عمر أن شمس البارودي ستتحدث خلال العمل الجديد، عن أهم المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال.

كانت شمس البارودي اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة، ورفضت خلال هذه المدة كل العروض المادية المغرية التي تلقتها للعودة إلى الفن مرة أخرى.