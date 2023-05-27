بالصور.. غلق كلي لمزلقان كفر ديما بالغربية للصيانة

شهدت قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم السبت قيام أجهزة السكك الحديدية بوسط الدلتا بمدينة طنطا بإغلاق مزلقان بقرية كفر ديما الواقع على الخط الرئيسي القاهرة الإسكندرية أمام حركة السيارات للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح به.

وأدى ذلك إلى اتخاذ الآلاف من أهالي عشرة قرى، بمن فيهم طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة إلى استخدام طرق بديلة دائرية كي يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي طنطا وكفرالزيات على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية.

يقول عصام عمارة عضو مجلس محلي مركز كفرالزيات سابقا إن مزلقان قرية كفرديما يعد المنفذ الرئيسي لأهالي القرية وقرى ادشاي وقصر بغداد والطالبية وشبراريس وكفراخشا وكفرالاشقر وأبوالغر للوصول إلى أعمالهم بمدينتي طنطا وكفرالزيات فضلا عن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في الدبلومات والتي بدأت من اليوم السبت، وأنه لابد من سرعة الانتهاء من صيانته و إصلاحه في أقرب وقت واعادة فتحه من جديد حتى لاتزداد معاناة الاهالي مع اتجاههم لطرق بديلة دائرية طويلة حتى يستطيعوا الوصول للطريق الزراعي السريع تمتد ل٣٠ كيلو.

وأضاف: “تامر كالون ونشأت الغنام” من أهالي قرية ابوالغر ان حياة الاهالي تتوقف في تلك القرى بعد إغلاق مزلقان كفرديما وانه في حالة وجود أي طوارئ تحتاج إلى إسعاف او سيارات إطفاء فإن الأمر يستغرق السير مسافة كبيرة للوصول إلى تلك القرى نظرا لإغلاق المزلقان واننا نطالب بسرعة إعادة فتحه أمام حركة السيارات وكلنا ثقة في أجهزة وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة او على الاقل تشغيل اتجاه وفتح اتجاه اخر.



وكشفت مصادر بهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا ومحطة طنطا السكة الحديد انه تقرر إغلاق كلي تام لمزلقان كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات على شريط السكة الحديد الرئيسي من اليوم السبت حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح وتم إبلاغ أجهزة محافظة الغربية والمرور والإسعاف بذلك الاغلاق لوضع خطط بديلة في حالات الطوارئ

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