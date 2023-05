مهرجان كان.. "إنشالله ولد" يفوز بجائزتين في مسابقة أسبوع النقاد الدولية

فاز الفيلم الأردني “إنشالله ولد” للمخرج أمجد الرشيد بجائزتين في أولى مشاركات الأردن في مهرجان كان السينمائي بمسابقة أسبوع النقاد وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل.

حظي الفيلم الذي رفع شعلة السينما الأردنية لأول مرة في المهرجان الفرنسي باستقبال جماهيري دافئ وأقيم له سبعة عروض رفع بعضها لافتة كامل العدد، كما استقبله النقاد عربيًا وعالميًا بعبارات الإشادة ومن أبرزها الناقدة آمبر ويلكنسن في عين على السينما "المخرج استطاع أن يوظف رمزياته بمهارة فائقة" و أنكيت جونجونوالا في موقع إنترناشونال سينيفل سوسايتي "فيلم ممتع وملفت للانتباه ويضع السينما الأردنية على الخريطة" والناقدة ماجي جوجلر في موقع فيو أوف ذي آرتس "تحفة سينمائية ويدعو للتحرير من قيود المجتمعات البالية".

وكتبت إيلاريا فالكون عبر موقع نون سولو سينما "بمرور الدقائق، يقدم الفيلم صاحب السيناريو البسيط في عاطفته، ولكنه له نفوذ في توريط المشاهد الذي يجد نفسه بلا حول أو قوة، سلسلة من المعلومات التي تمنح الدراما المستمرة حالة من التشويق حيث تجد البطلة نفسها محاصرة بالقيود العائلية".

فيلم إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة هيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.

مشروع الفيلم فاز بالعديد من الجوائز أربع جوائز من ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والجائزة الكبرى في مرحلة ما بعد الإنتاج (أطلس بوست برودكشن) في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما حصل على منحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي، ومنحة سوق عمان لصناعة الأفلام، ومهرجان ثالونيسكي أجورا، وجائزة مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا.

وحصل أيضًا على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج، كما تم دعم الفيلم من قبل حوافز التصوير في الأردن حيث استفاد من الاستثناء الضريبي وبرنامج الحوافز الإنتاجية بالإضافة بالإضافة إلى دعم الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام وART ومؤسسة الدوحة للأفلام، وقد سبق للفيلم الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج في دورته الأولى، دعم من المركز الوطني الفرنسي للسينما المحلية والصور المتحركة (سي إن سي).

ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (الفيلم الأوسكاري Everything Everywhere All at Once) ، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وموسيقى جيري لين (الفيلم المرشح للأوسكار ذيب)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé.