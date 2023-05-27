يسري عبدالغني يعقد أول اجتماع لمدربي المقاولون عقب توليه رئاسة قطاع الناشئين

عقد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب الجديد ، اجتماعه الأول بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية بعد انتهاء أول يوم للاختبارات، وحرص على توجيه الشكر للكابتن محمد رضوان رئيس القطاع السابق على الفترة التى تولى فيها المهمة، مؤكدا للمدربين أن الجميع هدفه خدمة النادي.

وقدم عبدالغني الشكر لمجلس ادارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح وايضا الشكر للمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة لثقتهم الكبيرة فيه.

وأوضح للأجهزة الفنية أن هناك ايجابيات وسلبيات، وأنه على اتصال دائم مع المهندس محمد عادل عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة وهناك جلسات قادمة لوضع النقاط الاخيرة خاصة فى تصوره لسياسة إدارة القطاع فى المرحلة القادمة وأيضا هناك مشروع ضخم للاعبين المتميزين سيكون نواة للفريق الأول.