جيهان جادو: تلقى «الحوار الوطني» مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج نقطة تحول كبري

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس فرساي الفرنسي أن مشاركة المصريين بالخارج بتقديم المقترحات نقطة تحول كبرى يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج علي أساس أنهم جزء أساسي من صناعة قرارات الوطن.



وأضافت "جادو " تقدمت بمقترحات تخص المرأة المصرية بالخارج من ضمنها ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للمرأة المصرية بالخارج باللغات المختلفة الهدف منها التركيز علي دور المرأة والتمكين في عهد الجمهورية الجديدة.



وأشارت أن هذه المنصة ستكون مدونة لكل باحث في مجال حقوق المرأة المصرية وتشمل قصص نجاحها في مجالات التنمية والاقتصاد والأكثر تأثيرا في المجتمعات واستعراض تجاربهم القصد منها تأريخ هذه الحقبة الهامة والعصر الذهبي للمرأة المصرية وما حققته من إنجاز كبير بل يتم من خلالها تقديم الأفكار والمقترحات التي تفيد قضايا المرأة.

واكدت " جادو "علي ضروره استكمال فكرة الوثيقة التأمينية التي ساعدت في حل مشكلة نقل الجثامين والحرص أيضا علي أن يكون هناك صندوق للطواريء لاي مصري بالخارج اذا ما تعرض لأي ضرر أو خطر مفاجئ.

وأكدت علي ضرورة ربط أبناء الجيل الثاني والثالث من خلال التركيز علي الجانب الثقافي وتفعيل الندوات الثقافية والفنية لمصر بالخارج ونشر الوعي التاريخي لأبناء المصريين بالخارج من خلال عمل معارض وايضا المشاركات الدولية في العديد من الدول.