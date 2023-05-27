أتلفوا تطعيمات الأطفال.. السجن 3 سنوات لعصابة سرقة عدادات الكهرباء بالأميرية

قررت محكمة جنح الاميرية اليوم بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة عدادات كهرباء خاصة بوحدة صحية بالاميرية مما تسبب في تلف التطعيمات الخاصة بالأطفال بسبب انقطاع الكهرباء بالوحدة الصحية.

أمرت النيابة العامة باحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من داخل وحدة صحية مما تسبب في تلف تطعيمات خاصة بالأطفال داخل الوحدة الصحية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا من من وحدة الصحية بانقطاع الكهرباء بالكامل عن مقرها، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، سرقة عدادات الكهرباء الخاصة بالوحدة ويعمل التحريات وتكثيف الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة ام أن وراء تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات الكهرباء ، مما أدى إلى تلف التطعميات الخاصة بالاطفال بسبب انقطاع التيار الكهربائى الناتج عن سرقة عدادات الكهرباء.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .