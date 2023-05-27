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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

تفاصيل لقاء وزير
تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين
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استقبل اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية ، السيد فيليبو جراندى  المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له ، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.


وأعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى إستقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الإتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.


ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة ، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الم فوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة اللواء محمود توفيق الدولة المصرية وزارة الداخلية