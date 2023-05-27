السلطات الهولندية تستخدم خراطيم المياه لفض مظاهرة نشطاء المناخ في لاهاي

ذكرت السلطات الهولندية، إنها استخدمت خراطيم المياه لتفريق نشطاء المناخ الذين أغلقوا طريق السيارات السريع "A12" في لاهاي.

ونظم نشطاء حماية المناخ من منظمة "Extinction Rebellion" (التمرد ضد الانقراض)، مظاهرات، اليوم السبت، على أحد الطرق السريعة الرئيسية في لاهاي الطريق "A12".

وقالت السلطات أنها ناشدت المحتجين لمغادرة الطريق السريع، لكنهم لم رفضوا.

وقالت الشرطة عبر حسابها على "تويتر": "نرى أنه لا يوجد استجابة للدعوة لمغادرة المنطقة ... ننشر خراطيم المياه لتفريق المحتجين بالمياه".

وأشارت إلي أن بعض النشطاء رقدوا على الأسفلت أمام سيارات الشرطة.