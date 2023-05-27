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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفد برلماني أوكراني يزور قاعدة عسكرية ألمانية يتدرب فيها الجنود الأوكرانيين

قاعدة عسكرية ألمانية
قاعدة عسكرية ألمانية يتدرب فيها الجنود الأوكرانيين
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قام وفد لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني اليوم /السبت / بزيارة إحدى القواعد العسكرية الألمانية حيث يتم تدريب العسكريين الأوكرانيين على المعدات الألمانية.
وذكر البرلمان الأوكراني في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أن "وفدًا من لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، برئاسة أولكسندر زافيتنيفيتش، زار ألمانيا اليوم".
وأضاف البيان أنه عُقد أيضا أول اجتماع مشترك للجنتي الدفاع في البرلمانين الأوكراني والألماني.
وكجزء من زيارة العمل، التقى النواب الأوكرانيون أيضًا بزملائهم الألمان من اللجان البرلمانية الأخرى ومجموعات الصداقة، وتبادلوا الآراء مع توبياس ليندنر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، وشاركوا في مأدبة عشاء رسمية في وزارة الدفاع الألمانية.

البرلمان الأوكراني القواعد العسكرية الألمانية