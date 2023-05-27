15 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، 27 مايو 2023، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2385 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1946 دولارًا.

أضاف، أن عيار 24 سجل 2726 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 2044 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 1590 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19080 جنيهًا.



تابع أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2320 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2370 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا، ولامست مستوى 1955 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا.



واتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية وتعيض خسائره بالبورصة العالمية في ظل تجمد المفاوضات الأمريكية بين البيت الأبيض والجمهوريون بشأن رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، إلا أن صدور بيانات معدل التضخم أمس، دفعت الذهب للتراجع مع ختام تعاملات الأسبوع، نتيجة تزايدد التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعي يونيو ويوليو المقبليين، حيث أظهرت البيانات، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 4.7٪ في أبريل مقابل توقعات الإجماع عند 4.6٪، بينما في مارس، سجل معدل التضخم نحو 4.6٪، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4٪ مقابل 0.3٪ المتوقع في أبريل.