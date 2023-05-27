ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الشباب والرياضة" تنظم القوافل التعليمية بشمال سيناء

الشباب والرياضة تنظم
الشباب والرياضة تنظم القوافل التعليمية بــ شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قوافل تعليمية مجانية تنفذها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء-إدارة البرلمان والتعليم المدني داخل مدرسة بئر العبد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك لشهادة الثانوية العامة يومي 26 و28 مايو 2023  تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة والطالبات المراجعات النهائية بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة .

والمشروع تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا"، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي2022-2023، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ،وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ,ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني .

إدارة البرلمان والتعليم المدني البرلمان والتعليم المدني البرامج التعليمية الثانوية العامة التنمية المحلية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء