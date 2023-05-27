"الشباب والرياضة" تنظم القوافل التعليمية بشمال سيناء

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قوافل تعليمية مجانية تنفذها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء-إدارة البرلمان والتعليم المدني داخل مدرسة بئر العبد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك لشهادة الثانوية العامة يومي 26 و28 مايو 2023 تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة والطالبات المراجعات النهائية بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة .

والمشروع تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا"، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي2022-2023، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ،وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ,ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني .