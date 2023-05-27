السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وجددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، داعية للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

ب ح ع /س.ع