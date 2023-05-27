أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.
وجددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، داعية للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.
ب ح ع /س.ع
بوابة العرب
السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.