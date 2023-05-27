سيارة صديقة للبيئة ومجهزة بالذكاءالاصطناعي.. مشروع تخرج طلاب الكلية الصينية بجامعة القناة

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشروع التخرج الذى يقدمه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك تحت إشراف عام للدكتور تامر نبيل عميد الكلية وإشراف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد شحاته منسق برامج الكلية وبإشراف علمي لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أشاد الدكتور ناصر مندور بالفكرة غير التقليدية التى اتخذتها الكلية فى مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة حيث من المعتاد في جميع الكليات العملية أن يكون مشروع التخرج عبارة عن مجموعات كل مجموعة لها دكتور مشرف و يتم اختيار نقطة المشروع، أما ما نفذته الكلية المصرية الصينية هذا العام يعد سياسة جديدة أول مرة تطبق في كلية عملية وهو اختيار مشروع واحد كبير، موضحا أن المشروع عبارة عن ميجا بروجيكت Mega Project اشترك في تنفيذه طلاب الفرقة الرابعة بالكامل للثلاثة أقسام تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع هو سيارة جولف صديقة للبيئة متعددة الأغراض Inovative Golf Car تعمل بالطاقة الكهربية ومزودة بالخلايا الشمسية Photovoltaic Cells لإعادة شحن البطارية وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة أن عدد طلاب الفرقة الرابعة فى الثلاث اقسام ٧٨ طالب و طالبة اشتركوا جميعا فى المشروع، لافتا إلى أن تصميم و تصنيع المشروع بدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أن المعتاد لدى الكلية أن طلاب الفرقة الرابعة فى الفصل الدراسي الثاني لايتم تدريس أي مقرارات دراسية لهم بحيث يتفرغ الطالب لمشروع التخرج.

قال الدكتور تامر نبيل عميد الكلية إنه تم تقسيم الطلاب إلى ١٦ مجموعة عبارة عن ٦ مجموعات لطلاب قسم الاتصالات و ٥ مجموعات لطلاب قسم الالكترونيات و ٥ مجموعات لطلاب الميكاترونك و كل مجموعة من المجموعات لها اسم و عنوان و منهجية عمل ، ضاربا مثال بمجموعة مسئولة عن هيكل السيارة و أخرى عن الفرامل و أخرى عن الميكانزمات و أخرى عن الأمان و مجموعة عن الذكاء الاصطناعي و أخرى عن الموبايل ابليكشن بالإضافة إلى المجموعة المسئولة عن خلايا الطاقة الشمسية.

وأوضح الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية أن ميزة السيارة كونها متعددة الأغراض هى أنها تستخدم لنقل الركاب وبها إمكانية أن تتحول الكراسى الخلفية بها إلى سرير لنقل المرضى وتعمل فى المستشفيات بالإضافة إلى إمكانية أن تتحول الى صندوق لتصبح السيارة مخصصة لنقل البضائع.

عن بعض ميزات السيارة، تحدث الدكتور أحمد شحاته منسق برامج الكلية قائلا إنها تمتلك خاصية الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن القيادة الذاتية كما أنها تعمل ببصمة اليد و لديها القدرة على التعرف على أي شخص غريب من خلال كاميرا موجودة بها ترسل فى لحظتها صورة على موبايل صاحب السيارة بوجود شخص غريب بالإضافة لإطلاقها صفارة انذار تدل على وجود شخص غريب يحاول قيادة السيارة، بالإضافة إلى قدرتها على رؤية المطبات الصناعية بالطريق وإعطاء إشارة صوت وصورة إلى السائق لخفض السرعة، وبها ٣ شاشات إحداهم يمكن من خلالها معرفة هل السائق يشرب كحوليات أو مخدرات أو لا يفعل ، كما تستطيع قياس درجة حرارة السائق والجالس بجواره والمريض بالإضافة إلى قياس النبض و السكر و نسبة الأكسجين لهم.

وحرص رئيس الجامعة و نائبه على الاستماع إلى شرح كل مجموعة عمل من الطلبة لمهام العمل المسئولة عنه مجموعتهم بالسيارة ، مشيدا بالمشروع و التعاون الرائع الذى جمع بين التخصصات الثلاثة لأقسام الكلية ، مطالبا بأن يستمر التطوير لهذا المشروع خلال الفترة القادمة من أجل الدخول به فى اي مسابقة لرفع اسم الجامعة عاليا.

على هامش الزيارة حرص رئيس الجامعة على تفقد مبانى كلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية و تفقد المعامل الخاصة بها مشيدا بالأجهزة الحديثة و طرق التدريس المميزة التى يتلقاها طلاب الكلية من أجل مواكبة أي تطورات موجودة بسوق العمل.