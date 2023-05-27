"السطارة".. طريقة جديدة لزراعة الأرز موفرة للمياه بكفر الشيخ

شهد، حقل إرشادي على مساحة 5 أفدنة، بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، طريقة جديدة لزراعة الأرز، غير التي اعتاد عليها المزارعون في المحافظة.

الطريقة الجديدة ، هي طريقة السطارة، بزراعة بذرة جافة "سوبر 300"، بأرض جافة، وري الأرض بمياه أقل من المعتاد في شتل الأرز، لتوفير مياه الري وتوفير الوقت والجهد والعمالة وزيادة الإنتاج الزراعي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووفد وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والوفد الأجنبي الدكتور فرانك جيزيل، الماني الجنسيه، والدكتور يوهان ماير، هولندي الجنسيه ، والدكتور حسن شمس، رئيس التطوير الحقلي، والدكتور دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام إرشاد كفر الشيخ، والدكتور محمد الشناوي، إخصائي المحصول، والدكتورة دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور مهندس أبو بكر ابو جازيه، مدير الإدارة الزراعية بدسوق، والمهندس جمال محمد ابو دنيا، اخصائي المحصول، والدكتور أحمد عبد المعطي مسئول GIZ، ونائب قري شمال دسوق، فتحى يوسف، ورئيس قرية العجوزين، ابراهيم عبده.



قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الطريقة الجديدة لزراعة الأرز لا تحتاج لشتل الأرز، وإغراق الحقل بالمياه، ولكن بوضع بذرة الأرز في الأرض الجافة دون ريها، ثم يتم ريها بكميات الري العادية لأي نبات، ويتم ري الأرز كل أسبوع مرة دون إغراقه بالمياه، لمدة شهر.

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