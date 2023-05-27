غدًا.. تشريعية النواب تنظر بعض الاتفاقيات الدولية

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين غدًا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة لنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة (بشأن طريقة إقرارها) .

وتنظر اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة -مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع بتاريخ 17/1/2023، إضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.

