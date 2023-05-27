10 فوائد لتناول فواكه الصيف يوميًا

يوجد العديد من الفواكه خلال فصل الصيف وتتميز بالتنوع على عكس فصل الشتاء، وتناولها بكثرة خلال الصيف يساعد على إبقاء الجسم رطبًا وتمده بلمعادن الهامة مثل البوتاسيوم وبالتالي يحصل الجسم على الألياف الغذائية الهامة التي تحمي القلب والأوعية الدموية وتحسن من كفاءة وظائفهم الحيوية، كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقدم لكم "البوابة لايت" في هذا التقرير أبرز فوائد الفواكه الصيفية

1- تقليل فرص التعرض إلى الإرهاق؛ نتيجة احتواء أغلب الفواكه الصيفية على فيتامين ب المركب خاصًة فيتامين ب6 وحمض الفوليك.

2- الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، نتيجة احتواء أغلب فواكه الصيف على الألياف الغذائية التي تُسهل من حركة الطعام داخل الأمعاء، كما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السكري من النوع الثاني.

3- ترطيب الجسم المفيد في التخلص من الجفاف الذي تعاني منه صيفًا، نتيجة لكثرة التعرق، وتمد الجلد بنسبة الرطوبة الكافية مما يساهم في قلة التعرض لأمراض اسمرار الجلد والتصبغات.

4- الوقاية من أمراض العيون، نتيجة احتواء الفواكه الصيفية على نسبة عالية فيتامين أ، وكذلك وجود الماء بنسبة عالية مما يمنع جفاف العين.

5- تأخير ظهور التجاعيد؛ نتيجة احتواء فواكه الصيف على فيتامين أ وفيتامين سي، كلاهما مهم لنظارة البشرة خلال فصل الصيف.

6- تقوية الجهاز المناعي، نتيجة احتواء فواكه الصيف على كميات مرتفعة من فيتامين سي.

7- تحتوي على البوتاسيوم المفيد في تقوية عضلة القلب وحمايتها من الجلطات والسكتات القلبية، وكذلك تساعد المرضى على فقدان الوزن وتخفيض مستويات الكولسترول الضار في الدم

8- تساعد العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في فواكه الصيف في مكافحة الالتهابات، وتقوية جهاز المناعة، وتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وحماية الجلد والشعر من الاثار الضارة للحرارة، وطرد السموم المسببة للأمراض والجذور الحرة من الجسم.

9- تساهم الفاكهة الموسمية في الحفاظ على صحة الأعضاء المختلفة، مثل: الكلى، والكبد، والبنكرياس، كما تلعب دورًا مهمًا في علاج الحالات التي تسببها الحرارة، مثل: الصداع، والإسهال، والغثيان، وضربة الشمس