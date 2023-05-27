أزمة قلبية تنهي حياة مراقب داخل لجنة امتحانات الدبلومات بدمياط

لقي بهاء الدين بدوي، معلم عملي بالسيارات بالمدرسة الميكانيكية العسكرية، مصرعه اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل اللجنة أثناء تأدية عمله كملاحظ خلال امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة مبارك الصناعية في فارسكور بمحافظة دمياط.



وتم على الفور استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المعلم للمستشفى، وتبين وفاته، وتم تحرير محضر بالأمر واستدعاء أسرته لإنهاء إجراءات تصريح الوفاة.



وكانت محافظة الشرقية قد شهدت أول أمس واقعة مماثلة، إذ لفظ أحد مراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية أنفاسه الأخيرة، وذلك داخل لجنة امتحانات العلوم في امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك أثناء تأدية عمله كمراقب على امتحانات الشهادة الإعدادية، في لجنة امتحانات مدرسة أم الأبطال الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.