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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات كليتي التربية والفنون الجميلة.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقدت الدكتورة محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، العملية الامتحانية بكليتي التربية والفنون الجميلة.

كان فى استقباله بكلية الفنون الجميلة الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة واستقبله بكلية التربية الدكتور محمد العجمى عميد كلية التربية، الدكتورة زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب .

وأثنى نائب على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع  الملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

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