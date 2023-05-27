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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "مدن شبابية صديقة للبيئة"

المدن الشبابية
المدن الشبابية
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية (إدارة البرامج التطوعية)، المرحلة الثانية من المبادرات المجتمعية "مدن شبابية صديقة للبيئة" تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة"، بالتعاون جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية ومركز خدمات التنمية، وذلك ضمن مكونات برنامج "دورنا"، Y-LEAD .

وبدأت أولى فعاليات المبادرة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، حيث تم تجميل المنطقة المحيطة بالمدينة وزراعة ٥٠ شجرة مثمرة بها، بالإضافة إلى تركيب ماكينة لإعادة التدوير، وذلك بمشاركة ٩٠ شابا وفتاة.

كما تضمنت الفعاليات رسم جداريات لتجميل أسوار المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من أنشطة التوعية البيئية وصياغة الرسائل التوعوية ومشاركتها مع المواطنين للتوعية بمخاطر البلاستيك.
فيما تم  توفير ماكينة لتدوير الزجاجات البلاستيكية وزجاجات المشروبات الغازية كأحد آليات حماية البيئة وتقليل النفايات الصلبة.

صديقه للبيئه وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي المبادرات المجتمعية احمد محمدي