هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحذر مرضى الجيوب الأنفية من الطقس السيئ

رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم السبت، درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية، خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات أو الوحدات والمراكز، نتيجة العاصفة الترابية القادمة من أسوان.

ونصحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة للأطفال وكبار السن ممن يعانون من أمراض تحسسية صدرية وأيضا مرضى العيون والجيوب الأنفية.

وفي سياق تجهيزاتها للطقس السيئ، أكدت هيئة الرعاية الصحية، بقيادة الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة بالأقصر، أكدت على توافر مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية والأدوية خاصة لمرضى الربو والحساسية، كما تم التأكيد على تواجد جميع الطواقم الطبية وتوافر مخزون الأمصال.

وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

كما رفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.