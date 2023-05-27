رئيس البارالمبية يجتمع مع منتخب رفع الأثقال ويشيد بمنتخب الخماسي

عقد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية اجتماعا مع منتخب رفع الأثقال الذى يستعد لبطولة العالم التى ستقام فى القاهره خلال الفتره القادمه بمركز المنتخبات القومية بالمعادى وذلك بحضور كلا من جورج مورينو رئيس لجنة رفع الاثقال وساندرا عضو اللجنه باللجنة الباراليمبية الدولية والكابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنه البارالمبية ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضه

والكابتن سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسى . د. احمد الشافعى بالوزارة

والدكتوره هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة

وتحدث عن أهمية بطولة العالم التى ستقام فى مصر وضرورة بذل الجهد لتحقيق نتائج وارقام تسعد الشعب المصرى واستمع إلى جميع اللاعبين والجهاز الفنى لإزالة اى صعوبات تواجههم قبل انطلاق الحدث العالمى .

فيما أثنى جورج مورينيو رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية بمستوى اللاعبين المصريين وتمنى لهم المزيد من تحقيق الإنجازات وكسر الارقام تمهيدا لتحقيق. الإنجازات الأكبر فى الدورة البارالمبية التى ستقام فى باريس 2024 .

واستمرارا للجولات الموسعه التى يقوم بها رئيس اللجنه البارالمبية للفرق والمنتخبات التى تستعد للمشاركة فى البطولات الدولية والعالمية القادمة، تفقد رئيس البارالمبية صباح اليوم تدريب منتخب مصر للخماسي الحديث باستاد القاهرة الدولى وذلك بحضور الكابتن ممدوح ولسن المدير الفني والكابتن محمود حوكه مدرب الجري والكابتن احمد خالد يحي مدرب سلاح الشيش واداري المنتخب الاستاذ احمد محمدين ابو النصر وأشاد بالروح المعنويه للفريق وحثهم علي الفوز في بطولة العالم القادمه في أغسطس ٢٠٢٣ والمقامة في انجلترا ورفع علم مصر أمام العالم.



وشاهد تدريبات سلاح الشيش والمبارزة بين اللاعبين وايضا تدريب الليزر -رن وهو عباره عن جري مسافة ٣٠٠متر مع توجيه خمس ضربات بالطبنجه الليزر في اقل فتره زمنيه وتوجه بالشكر لكل الجهاز الفني والاداري علي هذا المجهود وتمنى مزيد من النجاحات المحلية والدولية.



كما أشاد بمجهود اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء المجلس لما قدموه من دعم كامل لذوي الاعاقة ووصولهم للمستوي العالمي.

كما اكد على الدعم الكامل لنشر اللعبه والعمل على توسيع قاعدة اللاعبين.