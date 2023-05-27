أبرزهم التين والكمثرى.. 10 فواكه صيفية تجعل الجسم رطبًا وتعزز المناعة

ينصح الأطباء بتناول الفواكه خاصة خلال فصل الصيف، لاحتوائهم على بعض المعادن الهامة مثل البوتاسيوم وبالتالي يحصل الجسم على الألياف الغذائية الهامة التي تحمي القلب والأوعية الدموية وتحسن من كفاءة وظائفهم الحيوية، كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقدم لكم "البوابة لايت" في التقرير التالي الفواكه الصيفية التي تعزز المناعة وتمد الجسم بالفيتامينات اللازمة وتساهم في إبقاء الجسم رطبًا

1- التين

يعتبر التين من الفواكه الصيفية التي تحتوي على فيمة غذائية عالية، مثل فيتامين أ وفيتامين ب، كذلك يحتوي على الكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم، كما يعطي إحساًا عاليًا بالشبع.

2- البطيخ

يحتوي البطيخ على نسب مرتفعة من فيتامين سي وفيتامين أ، كما يحتوي على المغنسيوم والبوتاسيوم، فضلًا عن احتوائه على نسبة عالية من الماء مما يجعله مرطب طبيعي للجسم، وكذلك احتوائه على الليكوبين ومركب ترايتيربينويد؛ وهي مركبات منشطة للجهاز المناعي التي ثبت أنها تكافح نمو الخلايا السرطانية.

3- الخوخ

ينعكس تناول الخوخ على الجسم كله، فهو يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي والمفيدة في تحسين هضم الأطعمة، فضلًا عن احتوائه على البوتاسيوم الذي يضبط ضغط الدم ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والوقاية من الجفاف في فصل الصيف، إضافًة إلى فيتامين سي الذي يحسن من صحة الجهاز المناعي.

4- الكمثرى

تعتبر الكمثرى الفاكهة لذيذة المذاق وفي نفس الوقت غنية بمضادات الأكسدة خاصًة فيتامين سي، فضلًا عن احتواء الكمثرى على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، يسهم تناولها في تنظيم مستويات ضغط الدم، لذا تعتبر فاكهة مساهمة في تحسين صحة الجهاز المناعي.

5- المانجو

تمتاز المانجو باحتوائها على معادن وفيتامينات ضرورية لصحة الجسم، حيث توفر 100 جرام من المانجوما يقارب 34.6% من الاحتياجات الغذائية اليومية من فيتامين سي، وهي نسبة عالية تزيد من تقوية مكافحة المناعة ضد الفيروسات أو البكتريا التي تدخل الجسم، تتسبب في حدوث عدوى.

6- البابايا

تعد البابايا فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وهي غنية بإنزيم يعرف باسم باباين، المعروف بقدرته على تعزيز صحة المناعة وخفض مستويات الالتهابات، وفي نفس الوقت تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم.

7- البرقوق

يمتاز البرقوق باحتوائه على ريبوفلافين المعروف بفيتامين ب2، الذي يساعد على استقلاب الكربوهيدرات داخل الجسم لإنتاج الطاقة.

8- الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة مرتفعة من المنجنيز تصل إلى 76% من القيمة الغذائية، فضلًا عن احتوائه على البروميلين هي مادة مفيدة في التخلص من عسر الهضم.

9- الكنتالوب

تحتوي ثمرة الكنتالوب الواحدة على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم، وأبرزها فيتامين أ وفيتامين سي، وفيتامين ب؛ الضروري لطاقة الجسم وتكوين خلايا الدم الحمراء، وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة بدلًا عن الدهون، إضافًة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغسيوم.

10- العنب

يحتوي العنب على كميات مرتفعة من فيتامين سي وفيتامين ك، فضلًا عن مضادات الأكسدة وخاصًة الأنثوسيانين؛ هو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت تأثيرها الإيجابي على صحة الدماغ، لا توجد فروق كبيرة بين العنب الأبيض والأحمر والأخضر في القيمة الغذائية.