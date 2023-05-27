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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفوضية الاتحاد الإفريقي: مصر نجحت في استضافة العديد من البطولات الرياضية

احمد محمدي
احمد محمدي
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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السيدة السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

رحب وزير الشباب والرياضة بمفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، موضحاً انه سيكون هناك تعاون كبير ومستدام خلال الفترة المقبلة خدمة للقارة الافريقية.

وقدم  "صبحي" الشكر لمفوضة الاتحاد الأفريقي ، عضو المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ، وتمثل أفريقيا ، على العمل الكبير  الذي تقوم به لضمان استمرار سماع صوت أفريقيا على كل المستويات.

ومن جانبها ، أشادت السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قائلة : "نرى مجهوداتك الكبيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ومن خلالكم نجحت مصر  في استضافة العديد من البطولات الرياضية  ونحن فخورون بالنجاحات المصرية ".

حضر اللقاء  الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .

مفوضة الاتحاد الإفريقي البطولات الرياضيه اشرف صبحي ميناتا سيسوما احمد محمدي