الصحة تدرس إقامة مجمع طبي شامل بالمحلة

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ بمدينة المحلة ورفع كفاءة وتطوير مستشفي المحلة العام ووضع جدول زمني للبدء بمستشفي بشبيش المركزي وتوريد المستلزمات المطلوبة لمستشفى سامول المركزي.

كما ناقشت اللجنة، رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مركز ومدينة المحلة الكبرى والقرى التابعة لها بمحافظة الغربية وذلك بحضور ممثلي قيادات الحكومة، عن وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية ، وزارة التخطيط .

وأوضح النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وصاحب الاقتراح، أن الغرض من الاقتراح، أن مركز ومدينة المحلة الكبرى تبلغ مساحتها أكثر من 444 كيلو مترا مربعا، وتعتبر من أكبر المدن بمحافظة الغربية، حيث تحتوي ثلاث أحياء وعلى 58 قرية 580 عزبة، وعلى الرغم من أن مركز ومدينة المحلة الكبرى من المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إلا أنها تعاني من نقص شديد في تقديم الخدمة الصحية وخاصة في التخصصات الجراحية الدقيقة مثل (جراحات المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، والرمد، وجراحة التجميل، وجراحات الأطفال)، ويقتصر بها بعض التخصصات الرئيسية فقط مع ضعف الإمكانيات الشديدة وعدم وجود استقبال طوارئ مجهز لما يتناسب مع حجم الكثافة السكانية والموقع الحغرافي للمنطقة.

وشدد فهمي، على الحكومة سرعة النظر في هذا الاقتراح لتحقيق الهدف المرجو منه، ويجب إعادة هيكلة للأماكن والتوظيف التابعة لوزارة الصحة لرفع الضغط على المواطن والوزارة، وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين بالغربية.

وذكر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الوزارة بصدد دراسة مجمع طبي شامل بالمحلة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن جميع الخدمات الطبية الموجودة بمركز ومدينة المحلة ممثلة في عدد ٨ مستشفيات بالإضافة إلى تشغيل مستشفى سامول المركزي والعمل على توفير كل مايلزم لها.

وأكد وكيل صحة الغربية، أنه تم إدراج مستشفى بشبيش المركزي وبالفعل تم صرف مبلغ ٣ ملايين جنيه وتكويد المستشفى في مشروعات الوزارة.

وكما قال الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، خلال اللجنة السابقة، إن مستشفى بشبيش المركزي تم اعتماده من هيئة الرعاية وحاليا في مرحلة الطرح.

كما أكد الدكتور محمد نوح، مساعد الوزير للتخطيط على مدى اهتمام الوزارة بسرعة الانتهاء من البدء في مشروع مستشفى بشبيش المركزي وهي من أولويات وزارة الصحة للمشاريع الجديدة.

كما تحدث الدكتور أشرف الأتربي، مدير الرعاية الصحية بالوزارة، أنه بالفعل مركز ومدينة المحلة ذات طابع خاص وتستحق تقديم أفضل خدمة طبية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وتعهد بدراسة الطلب المقدم وتقديم عرض تفصيلي لإنشاء المشروع المقدم من النائب في خلال شهر وعقد جلسة لانتهاء بالرأي .

وذكر فهمي، أن اللجنة أوصت بدراسة المقترح لإنشاء مستشفى طوارئ بالمحلة وبضرورة إفادة كتابية بموقف مستشفى بشبيش ودعم مستشفى سامول بتوريد الأجهزة المطلوبة وأيضا توفير كل ما يلزم بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة وبالكوادر البشرية لتأدية الخدمات الطبية للتخصصات الطبية المختلفة.

ولفت فهمي، إلى أنه تمت الموافقة سابقا من خلال الطلب الذي تقدم به، على نقل ملكية مساحة 5 أفدنة بمستشفى صدر المحلة من المساحة الكلية لإقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمحلة.