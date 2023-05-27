أستاذ اقتصاديات يوجه إرشادات للمقبلين على الاستثمار في البورصة

قال الدكتور محمد شعراوي أستاذ اقتصاديات أسواق المال، إن من أهم الإرشادات التي يجب اتباعها للأشخاص المقبلين على الاستثمار في البورصة هي أن يعدد مجالات الاستثمار، موضحا أن تكون المحفظة الخاصة بالاستثمار تحتوي عن لا يقل من خمس نشاطات مختلفة في مجال الأسواق المالية بحيث إذا وقع أو خسر سهم أو اثنين ترتفع الأسهم الأخرى فتعوض الخسارة، مشيرا للمحكمة الشعبية "لاتضع البيض في سلة واحدة".

أضاف محمد شعراوي خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية، أن الاستثمار في أكثر من مجال سواء سياحة أو بنوك أو غيرها من المجالات يساعد على تقليل المخاطر الخاصة بالسوق.

أوضح أستاذ اقتصاديات أسواق المال، أنه عندما ترتفع أحد الأسهم لا بد من الخروج واختيار سهم آخر بظروف سوقية مناسبة حتى لا يفقد ما ربحه الشخص من هذا السهم أو هذا المجال، مضيفا أن من الأفضل تجنب الأهواء الشخصية في اختيار الأسهم.