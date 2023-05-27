"إلغاء رحلات البالون".. 30 صورة ترصد الطقس المتقلب بالأقصر

رصدت "البوابة نيوز" صوراً لحالة الطقس المتقلب التي تشهدها محافظة الأقصر، اليوم السبت، والتي تمثلت في سرعة الرياح وهبوب عاصفة مثيرة للأتربة، مما تسبب في إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح مسئولو أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه تم رصد شدة وسرعة الرياح في اتجاه الشرق والتقلبات الجوية وهو ما يمنع تحليق الرحلات، وبناء عليه أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرارا بعدم التحليق في سماء المحافظة فجرا، وتقرر إلغاء الرحلات بالكامل.

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

كما رفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أعلنت إدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي كوارث خلال الساعات المقبلة، ولمواجهة التغيرات في الأحوال الجوية، لافتة إلى استمرارها على مدار الـ24 ساعة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات، والوحدات المحلية والمدن، ومركز محافظة الأقصر، والهلال الأحمر، بجانب مراجعة مرات السيول، في جميع المناطق، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعدادات اللازمة لدرء الوقيعة من أخطار السيول والأمطار الشديدة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

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