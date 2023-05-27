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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

“مزق جسد زوجته بسكين”.. السجن 5 سنوات لمتهم ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالسجن 5 سنوات، لإتهامه بمحاولة  قتل زوجته لشكه في سلوكها، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة.


ووفق تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن المتهم الذي يدعي “ محمد.م” والبالغ من العمر،  44 سنة، مقيم في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول التخلص من زوجته وإنهاء حياتها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت لها النية وعقد العزم على التخلص منها وقتلها، وأعد للجريمة سلاحًا أبيضًا “سنجة”، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، واقترنت بتلك الجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض “سنجة” دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واعترف المتهم بمحاولة قتل زوجته المتهم، لأنه شك في سلوكها، وقصده من ارتكاب الجريمة هو قتلها.

 

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