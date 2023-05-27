المشروب الرسمي للمصريين.. 5 فئات ممنوعة من شرب الشاي

يرتبط الشاي في مصر بالحالة المزاجية والشعورية للمصريين، وليس مشروبًا فحسب فتراه في كل بيت، كما أصبح يستخدم كلفظ دارج على الترحيب بالزيارة مثل "تعالى نشرب شاي عندنا" فتراه في كل البيوت من كافة الطبقات، ودخل مشروب الشاى إلى مصر مع الضباط البريطانيين عام 1882 كمشروبهم المفضل فى هذه الفترة، ثم عرف بين الأغنياء كمشروب نخب واقتصر وقتها على علية القوم، حتى جاءت الحرب العالمية الأولى فى القرن التاسع عشر فى عام 1914 حتى عام 1918، وتم ارسال الفلاحين إلى أوروبا وقتها للإستفادة بهم فى الزراعة فى أوروبا وعند عودة الفلاحين عادوا بالشاي وانتشر وقتها بشدة بين الفلاحين وكان مشروبهم الرسمي الذى يساعدهم على التركيز والنشاط، ولكن تقدم لكم "البوابة لايت" فئات ممنوعة من تناول الشاي لتأثيره الضار على صحتهم:

1- مرضى الضغط المرتفع

يعد ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية الناتجة عن الكافيين، لذلك يجب على مرضى الضغط المرتفع تجنب المشروبات الغنية به، لا سيما الشاي.

2- مرضى الأنيميا

ينبغي على مرضى الأنيميا الابتعاد تمامًا عن الشاي، لأنه يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد من الأطعمة والمكملات الغذائية، مما يؤدي إلى نقص كرات الدم الحمراء.

3- مرضى الكلى

يؤثر الشاي سلبًا على صحة مرضى الكلى، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على الكليتين، نظرًا لخصائصه المدرة للبول.

4- الأشخاص الذين يستخدمون مسكنات الألم

يحذر الأطباء من شرب الشاي بكميات كبيرة مع المسكنات، لأن ارتفاع الكافيين في الدم قد يهدد الجسم بألم المعدة وارتجاع المرئ وسرعة ضربات القلب والصداع.

5- مرضى السكري

من الأفضل لمرضى السكري التوقف عن شرب الشاي حتى وإن كان خاليًا من السكر أو يرجى تناوله بكمية معتدلة، لأن الكافيين يتسبب في ارتفاع سكر الدم، خاصةً عند استهلاكه بكميات كبيرة.