فيتوريا يفتح الضوء الأخضر لعناصر شابه في المعسكر المقبل

اقترب عدد من اللاعبين الجدد للانضمام الي معسكر المنتخب الوطني المقبل، بعد ان اصبحوا علي ردار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وعملت البوابة نيوز من مصدر خاص بالجهاز الفني للفراعنة، ان هناك عدد من اللاعببن اصبح في قائمة فيتوريا بشكل كبير في المعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية امام غينيا.

واضاف المصدر ان ابرز هذه العناصر مهاجم انبي احمد امين اوفا، وعمرو جمال مهاجم فاركو، بالاضافة الي ان البرتغالي سلط الضوء لجهازه المعاون لمتابعة لاعبو فريق بيراميدز الذين تألقه خلال الفترة الماضية وظهر فيهم عناصر قوية ومميزة قد تساهم مع منتخب بلادهم الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يعلن البرتغالي عن قائمته لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمباراة غينيا.