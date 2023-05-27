هبوب عاصفة ترابية شديد ووقف حركة الملاحة النهرية بأسوان





شهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، عاصفة ترابية شديدة ، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار ، مع إنخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة .

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء متابعته من غرفة العمليات الرئيسية لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة ، وأيضاً ببحيرة ناصر بصورة مؤقته ، ولحين تحسن حالة الطقس ، كما تم رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات.

وناشد المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار غزيرة .

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

وأكد، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول .

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