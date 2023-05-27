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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني والدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم السبت ، آخر الأحداث التي تشهدها الخرطوم، وأم درمان، لافتًا إلى أن الأوضاع مشتعلة اليوم في أم درمان.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن "العديد من المناطق في أم درمان تشهد عمليات عسكرية مشتعلة، وخاصة جنوب وغرب أم درمان، وكذلك المناطق المجاورة للخرطوم".

وأضاف أن "هناك اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني والدعم السريع، مع عدم توقف لطائرات الاستطلاع التي لم تتوقف عن التحليق، منذ الفجر، ولكنها الآن متوقفة تمامًا".

وأوضح أن الخرطوم تشهد هدوءًا حذرًا، دون منطقة جنوب السوق العربي، والتي بها مطابع العملة السودانية، وهي قريبة من منطقة استاد الخرطوم، لافتًا إلى أن الهدنة في أيامها الأخيرة ومصيرها مجهول، حتى يتم تمديد الهدنة، حتى إن كانت شكليًا.

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