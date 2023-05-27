بالفيديو.. وزيرة التضامن تكشف تفاصيل فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل افتتاح فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية، قائلة: "إن هناك جزء كبير من التمويل متاح في المنطقة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، ولكن حوكمته وعدالة توزيعه وكفاءة استخدامه وقياس أثره على حياة المواطنين هو واجب ملزم علينا جميعًا".

وقالت "القباج"، في حوارها لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إنه كان هناك استجابة سريعة من كافة البنوك ومؤسسات التمويل العربية للاستماع بقضايا المنطقة، وعلى رأسها ارتفاع نسب الفقر وقضايا اللاجئين ودمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت، أنه تم الاتفاق على وضع آلية محكمة ومنظمة لتوزيع التمويل العربي على كافة الدول والقضايا المطروحة.