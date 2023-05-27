السيطرة على 6 حرائق شقق سكنية ومخلفات بالجيزة خلال 24 ساعة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 6 بلاغات حرائق شقق سكنية ومخلفات وهيش خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "أوسيم - إمبابة - " دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "شارع محمد عشري خلف المقابر بأوسيم، شارع محمد إسماعيل عزبة الصعايدة بإمبابة، شارع أحد عرابي من البراجيل بجوار المسجد القديم بأوسيم"، كما تلقت الغرفة بلاغاً بنشوب حريق مخلفات بشارع ناهيا أعلي ترعة المريوطية بكرداسة، وكذا بلاغ بنشوب حريق بهيش بجوار فيلا رجل أعمال شهير بنطاق قسم الجيزة، وأيضاً بلاغ بحريق داخل منور عقار بشارع النوبي اخر فيصل بالهرم، و وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.