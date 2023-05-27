وكيل تعليم الأقصر يتابع امتحانات الدبلومات الفنية.. و10416 طالبا يؤدون الاختبارات

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، مدرستي "الأقصر الفنية التجارية بنات" و "الأقصر الصناعية الميكانيكية العسكرية بنين" بإدارة الأقصر التعليمية، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية (فندقي- تجاري- زراعي- صناعي).

وخلال جولته، وجه وكيل تعليم الأقصر، بضرورة الحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان؛ من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب، ونوَّه إلى حظر استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان لئلا ينشغلوا بذلك عن أداء مهمتهم الأساسية وقد يؤدي إلى التشويش على الطلاب.

كما حذر خالد، لطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول إلى الامتحانات، أو اصطحاب أي كتب أو حقائب داخل اللجان، وكذلك بعدم الخروج المبكر من اللجنة والانتظار حتى نهاية الوقت، مشيراً إلى استمرار الجولات التفقدية طوال أيام الامتحانات، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يذكر أن 10416 طالباً وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس محافظة الأقصر، من خلال 51 لجنة امتحانية، منهم 4998 طالباً بالتعليم الصناعي في 29 لجنة، 3608 طالباً بالتعليم التجاري في 13 لجنة، 1446 طالباً بالتعليم الزراعي في 7 لجان، 364 طالباً للتعليم الفندقي في لجنتين.

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امتحانات الدبلومات الفنية (2)

امتحانات الدبلومات الفنية (3)

امتحانات الدبلومات الفنية (4)

امتحانات الدبلومات الفنية (5)