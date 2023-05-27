زعيم "نحن مع روسيا": كييف تستعد لقصف محطة زابوروجيه النووية

عبر زعيم حركة "نحن مع روسيا" في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف عن اعتقاده بأن القوات الأوكرانية تعد عملية عسكرية ستقصف فيها وتحاول الاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقال إن السلطات الأوكرانية تسعى مسبقا لتبرير أعمالها الإجرامية الهادفة إلى محطة زابوروجيه النووية وهي منشأة الخطر التكنولوجي المرتفع؟.

واضاف روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يرفع نظام كييف حاليا المخاطر حول محطة زابوروجيه النووية. يستعد المسلحون الأوكرانيون لعملية لقصف نهر دنيبر وإنزال قوات والاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية، وبالتزامن مع ذلك يحاول من خلال وسائل الإعلام الغربية تشكيل رأي عام أن روسيا هي التي ستكون المسؤولة عن وقوع كارثة نووية محتملة. هذه هي الاستراتيجية التي يستخدمها أعداؤنا".

وأكد أن الاستعداد للاستفزاز الأوكراني ضد محطة زابوروجيه النووية تدل عليه البيانات الاستخباراتية الواردة بشأن إعداد قوات الإنزال الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك وإنزالهم في منطقة مدينة إنيرغودار وكذلك المحاولات العديدة للسلطات الأوكرانية للتدخل في عمل هذه المحطة النووية من خلال قطع الكهرباء عنها وسعيها لمنع مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العمل فيها.