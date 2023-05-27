عبد الله جمعة ينهي برنامجه التأهيلي استعدادا للقاء الطلائع بالدوري

شارك عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع زملائه في الفقرة البدنية خلال تدريب اليوم السبت استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهى عبد الله جمعة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى جمعة الفقرة التدريبية الأولى الخاصة بالجزء البدني من المران، وخاض فقرة أخرى خاصة بتدريبات الكرة ولم يشارك في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق بأى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.