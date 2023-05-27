ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

راحة لشيكابالا من تدريب الزمالك قبل مواجهة الطلائع

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي. 

وجاء حصول "شيكابالا" على راحة سلبية من التدريبات بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلي خفيف. وفضل الجهاز الطبي منح "شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية، على أن ينتظم في المران الغد بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق بأى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز