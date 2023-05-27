راحة لشيكابالا من تدريب الزمالك قبل مواجهة الطلائع

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي.

وجاء حصول "شيكابالا" على راحة سلبية من التدريبات بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلي خفيف. وفضل الجهاز الطبي منح "شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية، على أن ينتظم في المران الغد بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق بأى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.