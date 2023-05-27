أفضل 7 مشروبات قبل النوم لحرق الدهون

تعتبر عملية حرق الدهون خلال فصل الصيف هي ما يشغل بال الغالبية من الناس، حيث تتطلب الملابس الصيفية جسدًا رشيقًا وذلك بسبب اعتماد الملابس ذات الملمس الخفيف والألوان الفاتحة، ومع صعوبة الذهاب للصالات الرياضية بجانب العمل ومتطلبات الحياة، فهناك بعض المشروبات التي تقدمها لكم "البوابة لايت" والتي تسهم في حرق الدهون

1- شاي القرفة

يلعب شاي القرفة دورًا كبيرًا في تشجيع الجسم على حرق الدهون المخزنة بداخله، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم.

2- القهوة

كشفت بعض الدراسات، عن وجود علاقة بين شرب القهوة وحرق دهون الجسم، حيث تساعد على زيادة البكتيريا النافعة بالأمعاء، التي تسهم بدورها في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

3- الماء

يعتبر الماء أهم المشروبات على الإطلاق خلال فصل الصيف، وينصح بتناول ما لايقل عن 10 أكواب يوميًا، حيث يلعب الماء دورًا كبيرًا في حرق دهون الجسم، نظرًا لقدرته الفعالة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما يتميز بخلوه تمامًا من السعرات الحرارية.

4- الشاي الأخضر

أظهرت دراسة منشورة في مجلة "Journal of Functional Foods"، أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر فقدوا كمية كبيرة من الدهون الحشوية على مدار 12 أسبوعًا، ويرجع السبب إلى احتوائه على مستويات مرتفعة من الكاتيكين والكافيين.

5- عصير الخيار والبقدونس

يمكن حرق الدهون أثناء النوم عن طريق تناول عصير الخيار بالبقدونس ليلًا، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، وخلوه تمامًا من السعرات الحرارية، فضلًا عن خصائصه المدرة للبول.

6- الحليب الدافئ

ينصح خبراء التغذية بتناول المشروبات الغنية بالبروتين، مثل الحليب، لأنه يساعد على إصلاح وتجديد العضلات أثناء النوم، وكلما زادت الكتلة العضلية في الجسم، ارتفع معدل حرق الدهون، مما يساعد على فقدان الوزن.

7- شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بأنه يساعد على مكافحة الأرق، بفضل خصائصه المهدئة للأعصاب، ولكن المفاجأة أنه يسهم أيضًا في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، عن طريق التحكم في مستويات سكر الدم.