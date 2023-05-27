خبير اقتصادي: إلغاء الحواجز الجمركية بين مصر والدول الإفريقية يعزز التنمية والتبادل التجاري

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن هناك العديد من الأفكار الطموحة التي تخص تقدير مصر والاتحاد وتكوين تنظيم اكبر وأوسع وتم طرح ذلك أمس من خلال مؤتمر بنك التنمية الأفريقي، وهناك تفكير كبير فى عملة موحدة والتفكير في شكل من أشكال الوحدة السياسية التجارية والجمركية.

وأكد" أنيس" خلال مداخله هاتفية ببرنامج "صباحنا مصر" المذاع على فضائية "المصرية"، أنه فى الإجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي تم الاتفاق على العديد من الاتفاقيات كالتبادل التجاري أورفع والغاء الحواجز الجمركية وجدية التعاون بين مصر والدول الأفريقية ونقل البضائع والأفراد وأنتقال روؤس الأموال.

وأضاف، الخبير الاقتصادي أن بنك التنمية الأفريقي هو أحد مظاهر التعاون الأفريقي، وأن أي منظمة إقليمية يكون لديها بنك أقليمي، للتعاون بين جميع الدول.